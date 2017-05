Colisão provoca dois feridos perto da Compal

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou dois feridos leves este sábado, dia 20 de maio, no cruzamento da estrada nacional nº118 com o acesso à localidade de Frade de Baixo, em Alpiarça.

Segundo foi possível apurar no local um dos condutores não se terá apercebido da mudança de direção do veículo da frente embatendo no violência na traseira do outro carro.

Os feridos, com ferimentos considerados ligeiros, foram assistidos no local e posteriormente transportados ao Hospital Distrital de Santarém por precaução.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Alpiarça e Voluntários de Almeirim apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.