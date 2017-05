Semana da Ascensão na Chamusca já arrancou

O Executivo da Câmara Municipal da Chamusca inaugurou este sábado, dia 20 de maio, a Semana da Ascensão na Chamusca que decorre de 20 a 28 de maio.

A organização reforçou a importância das atividades taurinas com mangas alargadas e um parque inteiramente dedicado à tauromaquia. Foi criado o espaço educação no Jardim Municipal, a feira social com os parceiros da rede social e a mudança no horário da apanha da espiga que decorrerá após a entrada de toiros.

O palco da Ascensão conta com Aurea (20), Átoa (21), S. F. I. R. C. (22), Fernando Daniel (23), Diogo Piçarra (24), João Chora (25), Cuca Roseta (26), Luís Represas (27) e Jorge Fernando (28).

A organização da festa do “Coração do Ribatejo” colocou as bandeira a meia haste em memória de Artur Jacinto, ex-Vereador da CM Chamusca e ex-Presidente da Junta do Pinheiro Grande.