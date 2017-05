O Hóquei Clube “Os Tigres” garantiu este sábado, dia 20 de maio, a manutenção na segunda divisão nacional zona sul, apesar da derrota frente ao AD Oeiras.

A equipa almeirinense perdeu por 3-0 mas a derrota do Alenquer em Sintra, por 6-4, valeu a manutenção a duas jornadas do final do campeonato.

A equipa desloca-se nas duas últimas jornadas a Sintra (HC Sintra) e a Campo de Ourique (CACO).