Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo comemora 60 anos

A Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo comemorou, no dia 17 de maio, 60 anos de existência. O estabelecimento juntou no passado domingo, dia 21 de maio, sócios e amigos para um almoço convívio.

Vinho da Adega de Benfica, porco no espeto e música ao vivo estiveram disponíveis para as mais de trezentas pessoas que compareceram na festa.

Além da festa, cada senhora teve direito a uma flor e os homens levaram consigo uma garrafa de recordação.