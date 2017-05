Idosa de Fazendas de Almeirim completa 100 anos

Alzira Silva Ribeiro completou este domingo, dia 21 de maio, 100 anos de idade. A idosa residente em Fazendas de Almeirim soprou cem velas em festa e com as mais altas entidades do concelho presentes.

Foi entre familiares, amigos e vizinhos que esta centenária soprou as velas, numa festa organizada por Ema Fitas e Anabela Rodrigues. Quem não faltou à festa foi o presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, João Apolinário, Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e ainda a Vereadora Municipal, Maria Emília Moreira.