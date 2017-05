Três atletas dos 20 kms sagram-se campeões regionais de XCO

João Macedo, Andreia Silva e Ana Fernandes conquistaram o título de Campeão Regional de XCO, no passado domingo, dia 21 de maio, em Marrazes, Leiria. A equipa almeirinense dos 20 km´s de Almeirim/Restaurante “O Forno” esteve presente com 13 atletas.

Os atletas João Macedo e Andreia Silva, no escalão cadetes e Ana Fernandes, no escalão de juniores, conquistaram o título de Campeão Regional de XCO. Além destes, os atletas Luís Ferreira, no escalão sub23 e Vítor Graça, no escalão Masters 50, alcançaram o segundo lugar do pódio correspondente ao Vice-Campeão Regional de XCO.