Conde de Sobral vive Baile Real (c/vídeo e fotos)

No dia 19 de maio os finalistas do Conde de Sobral foram convidados para o Baile Real. D. Gregório Maria abriu as portas do palácio às 19h30 para que, através de uma grande passadeira, todos os príncipes e princesas dos reinos vizinhos pudessem desfilar e serem recebidos na sala do trono.

Após uma receção com sessão de fotografias, os convidados foram encaminhados para a casa de jantar onde lhes foi servido um banquete por todos os adultos presentes. Houve tempo também para um passeio pelos jardins do palácio sendo, os convidados, surpreendidos por várias estrelas, espalhadas pelos canteiros, que lhes foram entregues. Aos pares, e sem saberem muito bem a surpresa que lhes esperava, subiram para o salão de baile.

No meio de luzes e muita animação, os finalistas irradiavam uma enorme alegria. São estas vivências que diariamente são transmitidas a todas as crianças. Através do lúdico e do jogo simbólico, faz de conta, a criança interioriza diferentes saberes. Saberes estes que a tornarão num adulto estruturado e confiante.

O Colégio agradeceu a todos os adultos pela sua disponibilidade, criatividade e dedicação.