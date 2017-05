David Antunes, Maxi & Angel e Loud Machine nas Festas de S. António da Raposa

David Antunes, Maxi & Angel e Loud Machine são os cabeças de cartaz das Festas de Santo António na aldeia da Raposa. As comemorações realizam-se de 10 a 13 de junho com música, passeios, caminhadas e muita animação.

Iniciam as festas, no dia 10 de junho, o Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa, Lucy Teixeira, David Antunes & Midnight band e DJ M Simões.

No dia 11 de junho haverá a caminhada de Santo António, Zumba com Inês Monteiro, Noite de Fados com Guilherme Frazão, Tininha, Sofia Ferreira, Custódio Castelo, Carlos Leitão e Carlos Meneses, mais tarde a atuação de Maxi & Angel e o Dj Weisser.

No dia 12 de junho decorrerá o baile com Justino Garcia, atuação da banda Loud Machine e lançamento de fogo de artifício.

No ultimo dia, 13 de junho, decorrerá o peditório com a Banda de Muge, procissão em honra de Santo António e o encerramento dos festejos está marcado para as 22h00.