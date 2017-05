A Extensão de Saúde de Fazendas de Almeirim vai ser inaugurada no próximo sábado, dia 27 de maio, por Nuno Venade ( Vogal da ARSLVT), Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara de Almeirim e João Apolinário, Presidente da Junta de Fazendas de Almeirim.

A extensão de saúde vai reabrir ao público na segunda-feira, dia 29 de maio, após ser requalificada e inaugurada. A inauguração está marcada para as 11 horas e após a mesma será efetuada uma visita às obras de requalificação da extensão de saúde de Marianos.

Apesar desta não ser uma competência direta do Município de Almeirim, Pedro Ribeiro, relembra que “temos vindo a intervir em todas as extensões de saúde do concelho” e que este é “um investimento na melhoria das instalações para que utentes e profissionais possam ter melhores condições de espera/tratamento e de trabalho”, refere o autarca.