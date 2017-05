II Taça de Karaté Internacional Cidade de Almeirim com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Taça de Karaté Cidade de Almeirim que se realiza no dia 10 de junho, no Pavilhão Alfredo Bento Calado. As inscrições terminam dia 28 de Maio, embora haja um caso excecional até dia 30 de Maio.

Este é um evento organizado pelo Centro Amador Desporto e Cultura de Almeirim (CADCA) em conjunto com a FNK-P, que desde 2007, tem vindo a conquistar um lugar no panorama desportivo nacional, pois trás centenas de atletas, acompanhantes e visitantes à nossa cidade.

Para mais informações pode visitar o site do Centro Amador Desporto e Cultural de Almeirim:

http://www.cadca-almeirim.com/index.php/a-taca