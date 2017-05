Tunas de Lisboa, Beja, Coimbra e Porto no Festival de Tunas Mistas da Escola Superior de Gestão de Santarém

A TAGES – Tuna Académica da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, realiza no próximos dias 26 e 27 de maio o VIII TAGEANO – Festival de Tunas Mistas da Cidade de Santarém.

Na sexta-feira dia 26, decorre a noite de serenatas que se irá realizar pelas 22h00 no Restaurante “O Saloio” e no sábado, dia 27 decorre a noite de festival que terá início pelas 21h30 na Casa do Campino.

Este ano o festival conta com a presença de quatro tunas a concurso, ArquitecTuna – Faculdade de Arquitectura de Lisboa, TAEB – Escola Superior de Enfermagem de Beja, Phartuna – Faculdade de Farmácia de Coimbra e Artuna – Escola Superior Artística do Porto. E uma tuna extra concurso: Scalabituna – Tuna do Instituto Politécnico de Santarém.

Este é um evento de cariz académico que pretende dinamizar cidade de Santarém e promover a imagem da Escola Superior de gestão e Tecnologia de Santarém e do Instituto Politécnico de Santarém.

Evento do festival: www.facebook.com/events/1231478583645206