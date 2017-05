Vinhos do concelho de Almeirim premiados

Três vinhos do concelho de Almeirim foram premiados com medalha de prata no Concurso de Vinhos de Portugal que se realizou no passado dia 20 de maio, na Pousada Convento de Arraiolos.

A Quinta Casal Branco com o vinho tinto Lobo e Falcão 2014, a Adega Cooperativa de Almeirim com o vinho Planície 2016 e a Quinta da Alorna com o Reserva Branco 2016, foram os vinhos vencedores da região de Almeirim.

Mais de 110 especialistas nacionais e internacionais avaliaram os 1373 vinhos que estiveram a concurso e premiaram a qualidade dos vinhos que estiveram à prova com 341 medalhas, das quais 30 na categoria Grande Ouro, 121 de Ouro e 190 de Prata atestam a qualidade do vinho nacional.

Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal, fez um balanço positivo da edição 2017 do Concurso Vinhos de Portugal afirmando que é um motivo de satisfação ver que o número de vinhos participantes tem vindo a crescer, ano após ano, e que essa evolução positiva está a refletir-se também na qualidade do vinho.

A ViniPortugal dá oportunidade aos produtores nacionais e agora reconhecido neste certame de promoverem os seus vinhos junto de potenciais clientes, influenciadores, decisores e jornalistas internacionais reconhecendo o todo o esforço desenvolvido.