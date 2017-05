19 empresas de Almeirim são PME Líder 2016

O concelho de Almeirim viu 19 das suas empresas serem distinguidas pelo IAPMEI (Agência para Competitividade e Inovação) e Turismo de Portugal como PME Líder 2016, numa cerimónia que decorreu no Convento do Beato, em Lisboa.

A região de Almeirim tem PME Líder nos setores primário, secundário e terciário que vão da agricultura, indústrias transformadoras até ao comércio e serviços.

O estatuto PME Líder é um selo de reputação de empresas criado pelo IAPMEI para distinguir o mérito das PME nacionais com desempenhos superiores, e é atribuído em parceria com o Turismo de Portugal e um conjunto de Bancos Parceiros, tendo por base as melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros.

O estatuto tem associado um conjunto de benefícios, como o acesso em melhores condições a produtos financeiros e a uma rede de serviços, a facilitação da relação com a banca e um certificado de qualidade para as empresas na sua relação com o mercado.

Estimular a eficiência do processo de intermediação bancária e potenciar o alargamento do mercado de capitais a empresas de dimensão intermédia fazem ainda parte dos objetivos deste programa.

Conheça a lista dos premiados:

PME Excelência

Maria D’ Assunção T.R. Sousa e Silva, Unipessoal, Lda. – Farmácia Mendonça;

Prosaúde, S.A. – Farmácia Correia de Oliveira.

PME Líder

Agrovinal – Produtos para Agricultura, S.A. – Agriloja;

André Mesquita – Automóveis, Sociedade Unipessoal, Lda. – Grupo FEEL;

Apolinários (Irmãos), Lda;

Correia de Oliveira, Lda. – Farmácia Barreto do Carmo;

Edmundo e Almeida Domingos, Lda;

F. J. M. P. C. – Informática, Comércio e Serviços, Lda;

Falua – Sociedade de Vinhos, S.A;

Farmácia Central de Almeirim, Sociedade Unipessoal, Lda;

Gonçalves & Grilo, Lda. – Minipreço de Almeirim;

Herdade Quinta do Manique, S.A.G., Lda;

José Manuel Serralheiro da Costa, Lda. – O Toucinho;

Marco Loureiro, Sociedade Unipessoal, Lda;

Maria D´Assunção T.R. Sousa e Silva, Unipessoal, Lda. – Farmácia Mendonça;

N.R.B – Soluções em Irrigação, Lda;

Plastiagro – Maria Noémia Mauricio, Comércio de Artigos Plásticos, Lda;

Prosaúde, S.A. – Farmácia Correia de Oliveira;

Raposo – Comércio e Aplicação de Revestimentos, Lda;

Sociedade Agricola da Alorna, S.A. – Quinta da Alorna;

Tecno-Paços – Construção e Obras Públicas, Lda.