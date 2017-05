Almeirim recebe final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins

Decisão da Taça de Portugal de Seniores Femininos joga-se a 3 e 4 de junho, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

A final a quatro equipas vem na sequência da apresentação da candidatura à organização da Final a Quatro da Taça de Portugal de Seniores Femininos 2016/17, a Direcção da Federação de Patinagem de Portugal deliberou atribuir à Associação de Patinagem do Ribatejo a organização da referida prova, que se realizará no Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Calendário

Meias-finais – 3 de junho

15h30 – Jogo 1272 – CH Carvalhos vs Stuart HC Massamá

20h00 – Jogo 1273 – AD Sanjoanense vs SL Benfica

Final – 4 de junho

17h00 – Jogo 1274 – Vencedor Jogo 1272 vs Vencedor Jogo 1273