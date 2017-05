Equipa feminina e Rafael Ferreira vencem provas para a secção de Atletismo dos 20 kms de Almeirim

A equipa feminina da secção de Atletismo da Associação 20 kms de Almeirim venceu os Campeonatos Absolutos de Santarém e Rafael Ferreira venceu o Decatlo na categoria de juniores no Torneio Nacional de Provas Combinadas, no Luso. As provas de Atletismo realizaram-se nos dias 20 e 21 de maio.

Nos Campeonatos Absolutos de Santarém além da vitória da equipa feminina, também a equipa masculina da secção de Atletismo dos 20 kms arrecadou o terceiro lugar por equipas.

No Torneio Nacional de Provas Combinadas Rafael Ferreira venceu o Decatlo com novo máximo pessoal na disciplina de 5807 pontos e Tatiana Gonçalves atingiu a quarta posição da tabela no Heptatlo em juvenis femininos, com novo máximo pessoal na disciplina com 3842 pontos.