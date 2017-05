União de Almeirim coordenador do futebol e treinador para a equipa de juniores

João Belbute é o novo treinador da equipa de juniores do União de Almeirim, sucedendo assim a Pedro Rebita, que conquistou a Taça do Ribatejo de juniores, no passado dia 1 de maio, no Entroncamento.

João Belbute ex-treinador dos juniores do Moçarriense, equipa que perdeu a final da Taça do Ribatejo para o União de Almeirim, é a partir de agora o coordenador de todo o futebol do clube almeirinense, substituindo Manuel Francisco no futebol 7 e Renato Tereso bento no futebol 11.

O novo treinador estudou Gestão das Organizações Desportivas na Escola Superior de Desporto de Rio Maior e era o Coordenador Geral do Futebol de Formação do Moçarriense.