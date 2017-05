V Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo vai parar em Benfica do Ribatejo

O V Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, inicia-se em Vila Velha de Ródão, no dia 26 de Maio de 2017 e termina na Marina de Oeiras, no dia 17 de Junho de 2017, num percurso de 220 Km pelo rio.

No concelho de Almeirim a 6ª paragem irá realizar-se no Porto de Faias/ Cucos, em Benfica do Ribatejo, no dia 3 de junho pelas 10h15.

É realizado por embarcações típicas do Tejo que transportam a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. Esta peregrinação fluvial irá às aldeias Avieiras, nas margens do Tejo e às comunidades ribeirinhas.

O cruzeiro tem como principais objetivos celebrar a religiosidade e a partilha cultural entre as comunidades ribeirinhas do Tejo, promover a Cultura Avieira, bem como evidenciar as potencialidades do Rio Tejo.

No decorrer do cruzeiro irão suceder-se várias paragens e pernoitadas com cerimónias religiosas e eventos culturais organizados pelas equipas locais, em parceria com as autarquias, agrupamentos de escolas e entidades privadas.

Pode acompanhar o programa do evento através da página oficial do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo: https://www.facebook.com/cruzeiro.religioso.e.cultural.do.tejo/