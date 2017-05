Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros causou um morto e um ferido grave, na estrada entre Almeirim e a Azeitada, esta sexta feira por volta das 18h00.

Após a colisão um dos veículos acabou por sair da estrada ficando num terreno adjacente à estrada.

No local encontra-se a GNR de Almeirim e a Brigada de Trânsito que estão a apurar as causas do acidente. Estiveram também presentes os Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por quatro viaturas