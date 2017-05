Depois dos quase 40 graus a chuva está de volta

As temperaturas vão baixar neste fim-de-semana, a chuva está de volta trazendo granizo e trovoadas, prevê-se ainda rajadas de vento fortes e uma pequena descida da temperatura mínima e máxima, depois dos 37 graus a semana passada as temperaturas vão ter uma descida significaria de nove graus.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, (IPMA), as temperaturas máximas vão baixar até aos 28 graus e as mínimas mantêm-se entre os 16 e os 17 graus Celsius. Esta mudança de temperatura será apenas durante o fim-de-semana, pois durante a semana o calor regressará, as temperaturas chegarão aos 30 graus.