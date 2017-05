Bragança sagra-se campeão nacional no dia que atinge maioridade

O Sporting sagrou-se campeão nacional de juniores, depois de ter empatado no terreno do FC Porto por 1-1, em jogo da 13ª e penúltima jornada da segunda fase da prova. O almeirinense Daniel Bragança, que foi uma das peças chave da equipa de Tiago Fernandes, festejou a conquista do título no dia em que festeja o 18.º aniversário.

A equipa leonina precisava de apenas um ponto para celebrar a conquista da competição, pelo que acabou por assegurar o triunfo no campeonato na visita ao Olival.

Em relação ao clássico, o Sporting colocou-se em vantagem, graças a um golo de Demiral (37′), mas Diogo Xavier restabeleceu a igualdade, aos 57′.

O jogador que fez o iníco da formação no Footkart disse que “Mais do que merecido!!! Nos somos campeões. Neste momento não há palavras! Um presente especial no dia do meu aniversário..um dia marcante! Orgulho enorme nesta equipa e neste clube”.