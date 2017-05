Tigres domina seleção de sub-13

O Hóquei Clube Os Tigres coloca seis atletas na seleção distrital de sub-13 e é dos emblemas mais representados. Recentemente, o Pavilhão de Almeirim foi palco para um treino da equipa distrital.

O Vice da Associação desvaloriza o facto de Almeirim dominar a convocatória: “Seja de Almeirim, seja de outro clube do Ribatejo é sempre importante ter um lote maior de um determinado clube e isso facilita a vida ao selecionador, uma vez que os miúdos jogam já há muito tempo juntos é sempre bom. Neste momento temos um problema, porque só temos quatro clubes no Ribatejo com esse escalão Sub- 13”.

João Fernandes, vice presidente da Associação Associação Patinagem do Ribatejo, em declarações a O Almeirinense diz que “os trabalhos, é o segundo o treino, fizeram-se três treinos para o torneio de interassociações de carnaval, no torneio quadrangular correram bem. Como tínhamos o objetivo só de trabalhar com seleção Sub 15 para o inter-regiões, parou-se temporariamente com a seleção Sub-13. Vamos retomar os trabalhos com a seleção Sub 13 com vista ao torneio em vila nova de poiares, no dia 15 de junho e será o pilar, já futuramente para a seleção Sub-15 daqui a dois anos”.

Acrescenta o dirigente que “os objetivos da seleção, como se costuma dizer, estamos sempre otimistas e queremos sempre mais, mas neste momento queremos o primeiro, queremos o segundo lugar, queremos sempre fazer o melhor. Acima de tudo queremos sempre que os miúdos de divirtam, que corra bem e que façam sempre um bom torneio”.