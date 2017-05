Andebol Feminino dos 20 kms faz a festa do título

A equipa de Andebol Feminino da Associação 20 kms de Almeirim fez a festa da conquista do campeonato Inter-Regional de Lisboa, no Pavilhão Alfredo Bento Calado.

A cerimónia ficou marcada pela entrega das medalhas, certificados e a taça do Inter-Regional de Lisboa por parte do Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro e Paulo Caetano, respetivamente, e ainda Domingos Martins, Presidente da Associação 20 kms de Almeirim. Pais e famílias dos atletas estiveram presentes em peso nos festejos.

A secção de Andebol ficou reconhecida pelo apoio demonstrado à equipa, tirando o mote, pedindo uma repetição do mesmo na final da Taça do Ribatejo, no próximo dia 3 de junho, em Salvaterra de Magos.