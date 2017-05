No dia 21 de junho realiza-se mais uma edição da iniciativa não competitiva de “Correr nas Festas”. A prova de 10 kms este ano para não coincidir com outras foi alterada e realiza-se a meio da semana pelas 19h45, com partida e chegada junto à Biblioteca.

As inscrições são limitadas, com um custo simbólico, mas dá direito a bifana+bebida.

As inscrições estão abertas de 1 a 18 de junho e podem ser feitas nas Piscinas.