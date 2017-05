Sorvete de Melão de Almeirim conquista medalha de ouro

O “Sorvete de Melão de Almeirim” e o “Gelado de Pampilho”, conquistou a Medalha de Ouro nas categorias “Sorvete” e “Gelado de Leite”, respetivamente, do 2.º Concurso Nacional de Gelados Artesanais e Tradicionais Portugueses, organizado no passado dia 21 de abril, pelo CNEMA em conjunto com a Qualifica/oriGIn Portugal.

Na mesma semana a marca portuguesa de gelados artesanais abriu a Geladaria Pascoalini Bairro Alto, em Lisboa. O novo espaço apresenta uma nova imagem, tendo como inspiração a estrela principal da marca, isto é, os inúmeros sabores autênticos criados nos últimos quatro anos pela Pascoalini.

O Concurso Nacional de Gelados Artesanais e Tradicionais Portugueses enquadra-se no âmbito de um conjunto de iniciativas promovidas pelo CNEMA, onde se incluem também os Concursos Nacionais de Produtos Tradicionais Portugueses.

Foto: Pascoalini