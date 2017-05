João Duarte sofre queda aparatosa e lesiona-se

João Duarte lesionou-se em mais uma corrida de Motocross a contar para o campeonato Nacional, desta feita em Fernão Joanes (Guarda) onde esteve presente também André Sérgiona classe MX-2 e Juniores.

André Sérgio está muito perto de conquistar o título de campeão Nacional de Juniores 2017. O piloto dos 20 kms de Almeirim fez mais uma vez um bom trabalho dando o seu melhor em pista. Fez na Primeira manga MX-2 Geral quarto lugar e segundo lugar nos Juniores o que o mantém na primeira posição. Na segunda manga fez terceiro lugar MX-2 Geral e sétimo na derradeira manga Elite.

João Duarte a sorte não esteve com ele, pelo contrário, sofreu uma queda aparatosa nos treinos livres tendo sido retirado de maca dentro da pista. Depois de ser visto pelo médico da corrida foi transportado para Hospital da Guarda onde se viria a constatar uma fractura do rádio do braço e uma fissura na nona vértebra cervical. O João Duarte está agora no Hospital de Santarém.

“Desejamos as rápidas melhores ao piloto João Duarte. Desejamos ao Piloto André Sergio que tudo corra bem na última corrida em Vieira dos Minho”, diz a secção numa nota enviada para O Almeirinense.