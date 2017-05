Futebol feminino regressa a Almeirim: U. Almeirim lança projeto já

Depois do S. Roque, o futebol está de regresso ao concelho de Almeirim. O U. Almeirim lança no imediato o projeto e na primeira semana de junho, as meninas do concelho podem treinar no Estádio Municipal (segunda-feira das 19h até às 20h) e Estádio D. Manuel de Mello (quinta-feira das 19h até às 20h).

Pedro Coelho foi escolhido para coordenador deste novo projeto no clube unionista.

Atualmente, as meninas podem competir com os meninos até aos iniciados depois têm que ser inseridas em equipas só desse género.