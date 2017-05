O Comando Territorial de Santarém levou a efeito um conjunto de operações, no distrito de Santarém, na semana de 22 a 28 de maio, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se vários dados operacionais dos quais se destaca uma detenção em Almeirim, com um homem apanhado com 14 doses de haxixe.