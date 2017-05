Footkart aprova contas com saldo positivo

O Footkart esteve reunido em Assembleia Geral com um ponto único na ordem de trabalhos: Aprovação do relatório de contas referente ao ano civil de 2016. O relatório de contas foi aprovado por unanimidade.

Ao que o nosso jornal apurou, as contam deram cerca de 700€ de saldo positivo. Foi dito da AG que as “contas estão estabilizadas e com um aumento significativo nas despesas que ocorreram do forte investimento em treinadores e material de treino para o clube.”

Na reunião de sócios, a direção disse ainda que “fez ao longo do ano civil um conjunto de investimentos que resultaram num saldo muito positivo para o clube em termos competitivos e organizacionais com reflexos imediatos”.