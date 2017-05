Passado, presente e futuro de… Ana Lúcia Claúdio

Ana Lúcia Gabriel Cláudio, tem 38 anos, casada com Hélio Simões e tem dois filhos (o Duarte com dez anos e a Carlota com cinco anos), é natural de Almeirim e benfiquista de alma e coração.

É formada em Engenharia Geográfica e Engenharia civil: “Concluí o secundário em Almeirim no agrupamento de Artes. Como me interessava muito por artes estava inclinada para me candidatar como professora de EVT. Como sempre fui boa aluna a matemática, e influenciada pelo meu pai que é da área, este incentivou-me a concorrer para as engenharias.”

Não gosta muito de política e o que a faz ter esta opinião são “os discursos que não esclarecem em nada quais são as metas de cada partido. Limitam-se a dizer mal uns dos outros sem esclarecer quais os seus objectivos. Muitas pessoas são deste ou daquele partido porque sim… sem saber o que defendem… “ Considera Almeirim uma boa terra, pois é uma cidade “acolhedora, sossegada e tranquila, com várias infra-estruturas que nos fazem ficar por cá, como por exemplo, escolas, bibliotecas… e muito boa gastronomia, um grande cartão-de-visita.”

Se lhe concedessem três desejos, Ana Lúcia Cláudio reabilitava um edifício, grande (de preferência, para acolher crianças desfavorecidas e daria todo o seu tempo a essa causa.” Dar o nosso tempo é realmente dar alguma coisa…” Desejava que houvesse mais paz no mundo, sem guerras, sem maus tratos, sem maldade e tem também um desejo mais pessoal que seria viajar sem destino sem ter horários para cumprir.

Onde estava há dez anos?

Morava em Almeirim, já tinha casado e dava aulas de construção em Santarém e Salvaterra de Magos.

Hoje onde está? Fez a opção certa?

Em Almeirim! Sim, fiz a escolha certa, pois não abdico de acompanhar o crescimento dos meus filhos!

Onde se vê daqui a dez anos?

Aqui em Almeirim, gosto muito da minha cidade.