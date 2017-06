Almeirim consegue pódio no Desporto Escolar

O núcleo de Atletismo-Desporto Escolar do AE Almeirim alcançou neste ano letivo bons resultados desportivos. Os resultados mais relevantes foram obtidos pelos alunos Gonçalo Muidine do 10ºD e Beatriz Gameiro do 11ºC, que no Campeonato Regional, disputado em Lisboa, classificaram-se ambos em 3º lugar nas suas provas, lançamento do peso e salto em altura, respetivamente. Esta participação no Campeonato Regional foi o culminar de um ano letivo em que o clube participou em vários encontros de preparação e no Campeonato Distrital de Iniciados e Juvenis em Rio Maior, prova que apurou apenas os campeões para o Regional.

O Núcleo de Atletismo finalizou as suas atividades com a organização do Campeonato Distrital de Infantis A e B, que contou com a participação de cerca de 70 alunos de várias escolas do distrito. Do Agrupamento de Escolas de Almeirim sagraram-se Campeões Distritais de Infantis B os alunos: Diogo Catrola do 7ºD, no lançamento do peso e o Martim Gonçalves do 7ºH, nos 60 metros. A equipa de estafetas 4 x 60m, constituída pelos alunos Martim Gonçalves, Diogo Catrola, João Marques (7ºD) e Guilherme Lourenço (7ºD), sagrou-se também Campeã Distrital.