Almeirim Cup joga-se nos dias 3 e 17 de junho

O União Almeirim vai organizar a 2ª edição do torneio Almeirim Cup nos próximos dia 3 e 17 de junho . A edição deste ano vai ser realizada em moldes diferentes da anterior, revelou o clube a O Almeirinense.

O U. Almeirim escolheu apenas os escalões de formação Sub-7 (3 junho) e Sub-12 (17 junho) .Este novo formato é definitivo e com esta 2ªedição o U. Almeirim “quer lançar as bases para crescer de forma estruturada e desse modo conseguir que rapidamente este torneio seja uma referência a nível nacional no futebol de formação e nestes escalões em particular”.