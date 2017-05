Convívio de Voluntários no dia 1 julho

O grupo De Mãos Dadas organiza no dia 1 de julho um convívio de voluntários. A iniciativa realiza-se no Parque da Zona Norte em Almeirim e começa pelas 11h.

A sociedade só sobrevive quando solidária, em tempos de crise nota-se mais essa necessidade. A solidariedade quer-se voluntária, discreta, mas actuante e foi com base nestes princípios que as organizações voluntárias de Almeirim, Agrupamento 404 do CNE de Almeirim, Associação de Bombeiros Voluntários de Almeirim, Centro Paroquial e Social de Almeirim, Centro de Recuperação Infantil de Almeirim, Fraterna Ajuda Cristã, Projecto Abraçar e Santa Casa da Misericórdia de Almeirim deram as mãos na tentativa de dar respostas concertadas. A 14.06.2013 foi criada uma organização – “De Mãos Dadas” – sem número de contribuinte, sem sede e sem publicidade. De Mãos Dadas tem por objetivo unir esforços no combate das carências sociais emergentes e mais evidentes na localidade de Almeirim.

De Mãos Dadas tem desenvolvido várias actividades, entre elas:

1. Projecto Reaproveitamento de Sobras

Tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica e combater o desperdício alimentar, através da disponibilização de refeições fornecidas pelos restaurantes aderentes. Importa salientar que este Projeto dependente de equipas estritamente voluntárias.

Este projeto, com mais de um ano de existência, a funcionar duas vezes por semana com cerca de 20 voluntários serviu mais de 4.500 refeições, apoiou mensalmente uma média de 58 famílias. Com este projecto sabemos que não conseguimos mudar o Mundo, mas conseguimos ajudar a reduzir o desperdício alimentar e apoiar pessoas que estão a viver situações sensíveis.

2. Projeto Recolha Alimentar

No dia 6 de setembro de 2014 fizemos recolha de alimentos no Continente, Intermarché, Mini Preço e Feira Nova.

Um sucesso, não só porque Conseguimos angariar os seguintes alimentos: 516 ltr de leite, 460 latas de enlatados, 492 kg de arroz, 32 ltr de óleo, 12 ltr de azeite, 816 pacotes de massa, 10 ltr de sumos, 56 kg de açúcar, 10 kg de sal, 84 pacotes de cereais, 24 kg de farinha e 372 pacotes bolachas.

Mas porque este alimentos servirão para ajudar as cerca de 350 famílias apoiadas pela FAC e Projecto Abraçar.

Este ano teremos duas recolhas, uma a 15 de agosto no continente e a outra a será no dia 31 de outubro no Intermarché, Mini Preço e Feira Nova.

3. Seminário

Com o objectivo sensibilizar a população em geral para várias temáticas desenvolvemos dois seminários/palestras:

A 4 de abril de 2014 sobre “As competências para o exercício da relação de ajuda” com a colaboração do Padre Fernando Sampaio

A 16 de maio de 2015 sobre “Economia Doméstica: Soluções Práticas, com a colaboração da Deco na pessoa da Dra. Suzana Pesatana

4. Espectáculo

No ano 2014 fizemos a encenação de Um Conto de Natal, com a colaboração do Grupo Dramático da Assembleia de Deus, que teve por objectivo de angariar fundos e géneros para quem mais precisa.