Empresa de Benfica do Ribatejo recebe homenagem do Grupo Crédito Agrícola

O Crédito Agrícola prestou uma homenagem aos seus clientes empresariais que, no ano de 2016, receberam o estatuto PME Líder e PME Excelência, um selo de qualidade atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal às empresas que mais contribuíram para a competitividade e desenvolvimento da economia nacional. Almeirim tem uma empresa representada, entre as dez empresas homenageadas da Região de Santarém.

A emrpesa Apolinários Irmãos, Lda., cliente da Caixa Agrícola Ribatejo Sul, foi a representante do concelho nesta homenagem por parte do Grupo Crédito Agricola. Outro cliente da CA Ribatejo Sul, também homenageado, é a Sociedade Agrícola Herdade do Caldas, Unipessoal, Lda.

A cerimónia, que decorreu no Convento do Beato, em Lisboa, foi conduzida por Sílvia Alberto.

Para além da empresa Apolinários Irmãos. Lda. foram também homenageados: Cooperativa Agrícola de rio Maior CRL (CA Alcobaça); Quimirraia, Lda. (CA Coruche); JN – Materiais de Construção, Lda. (CA Ribatejo Norte e Tramagal); ; Carla Sofia Cardoso Rocha Unipessoal, Lda.; Francisco Espinho da Costa & Filhos, Lda; Herdade Quinta do Manique, S.A.G., Lda. (CA Salvaterra de Magos).

Já com o estatuto PME Excelência os galardoados foram: Ruralsor – Serviços Agrícolas e Florestais, Lda. (CA Coruche); Panificadora Marques Filipe – Indústria de Panificação, Lda. (CA Ribatejo Norte e Tramagal); é a Sociedade Agrícola Herdade do Caldas, Unipessoal, Lda. (CA Ribatejo Sul).

O evento contou com a presença dos representantes das várias Caixas de Crédito Agrícola do país, dos elementos do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola e de Jorge Marques dos Santos, Presidente do IAPMEI.

Para o Crédito Agrícola, este evento reveste-se da máxima importância, uma vez que distingue as empresas que se posicionam como motor de desenvolvimento da economia nacional, em diferentes sectores e em diferentes zonas do país.

O Grupo Crédito Agrícola, que ao longo dos anos tem vindo a reforçar o apoio ao tecido empresarial português – quer através do lançamento de produtos e serviços que respondam às suas necessidades, quer pela criação de iniciativas que visem o desenvolvimento das empresas –, vê crescer o número de PME suas clientes distinguidas. Entre 2015 e 2016 o número de empresas com estatuto aumentou 36% (em 2015 contou com 163 distinções e em 2016 o número subiu para 221), o que denota o cuidado e a proximidade do único banco cooperativo aos seus clientes.