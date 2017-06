O Jornal O Almeirinense e o Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL) estabeleceram uma parceria para que utentes da instituição venda jornais quinzenalmente e a TOTALIDADE da venda (70 centimos por cada jornal) reverte para a instituição.

O Jornal O Almeirinense e a CRIAL acreditam que esta parceria é importante porque permite aos utentes o contacto com as pessoas e, por outro lado, sentirem-se úteis com a realização de mais uma atividade.