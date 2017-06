O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim anunciou, através das redes socias, que a inauguração da requalificação paisagística do Bairro AMCOFA e da sede da AD Fazendense estão marcadas para dia 3 de junho.

As obras no Bairro da Amcofa e no campo do “Sporting” em Fazendas de Almeirim são de num investimento total de 450 mil euros.

Estas obras eram esperadas há muitas décadas pelos moradores das duas zonas.