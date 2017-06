Bairro Amcofa: O novo “Jardim de Todos”

Filipe José Palma, Pedro Ribeiro e João Apolinário inauguraram, este sábado, dia 3, a requalificação do Bairro Amcofa, em Fazendas de Almeirim, conhecido por ser uma zona de pessoas desfavorecidas, e que esperavam por esta obra ao fim de mais de 30 anos de espera.

Com esta requalificação o presidente do município, Pedro Ribeiro, espera dar uma nova imagem ao bairro e diminuir a carga negativa que este tinha perante a comunidade. No discurso de inauguração, o autarca frisou por diversas vezes que agora é necessário cuidar bem o espaço e “trata-lo com fosse o jardim de cada um”.

A requalificação do espaço público do bairro custou perto de 90 mil euros com um financiamento da União Europeia de 85 %.

O bairro foi inserido no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o que permitiu à Câmara de A lmeirim obter financiamento comunitário para este tipo de bairros onde vivem pessoas com problemas socioeconómicos.

No final da cerimónia, Pedro Ribeiro tirou uma fotografia com Maria da Luz que vive no Bairro há 42 anos, uma das mais antigas habitantes do AMCOFA.