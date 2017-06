Sede do Fazendense inaugurada: Obra de 200 mil euros mas este ano haverá mais

Depois de sucessivos problemas burocráticos, a construção da Sede do Fazendense iniciou- se no dia 5 de agosto e foi inaugurada, este sábado dia 3 de junho, por Filipe José Palma, Vogal do Alentejo 2020 .

O presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, tinha anunciado a obra no Natal de 2013. O concurso foi lançado e todos esperavam que os trabalhos arrancassem no primeiro trimestre de 2014. O tempo foi passando, e o processo teve vários atrasos, principalmente pelos vários pedidos de esclarecimentos apresentados pelas construtoras interessadas em concorrer. Dizem as regras que cada vez que são solicitados esclarecimentos os prazos suspendem-se e isso terá levado a que a autarquia tivesse mesmo que publicar prorrogações de prazos.

A construção do espaço resultou de um acordo, ainda do tempo de Sousa Gomes, entre o clube e a câmara, no qual o Fazendense cedeu o terreno para a Casa da Cultura de Fazendas em troca da construção da sede. A obra e equipamento custaram perto de 200 mil euros

Em agosto ou setembro, o Fazendense deve inaugurar o novo campo relvado que está a construir nas traseiras do Complexo Prof. Sousa Gomes.

Durante a cerimónia de inauguração, a Associação de Futebol de Santarém entregou as faixas de Campeão Distrital Sub-13 Nível II.