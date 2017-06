Benfica ganha Taça de Portugal: Almeirinense foi figura central da festa encarnada

Foi com 14 vitórias em 14 jogos na fase final que a equipa femini

na de hóquei em patins terminou a caminhada no Campeonato Nacional 2016/2017… Uma época que trouxe o Pentacampeonato a uma secção que só sabe vencer!

Atenções focadas então na Final Four da Taça de Portugal, disputada este fim de semana, em Almeirim… e sucesso foi mais uma vez a palavra de ordem!

Depois de ontem, a equipa comandada por Paulo Almeida ter vencido a AD Sanjoanense, por 8-2, este domingo, na grande final, nova vitória taxativa e a conquista de mais uma Taça de Portugal.

A equipa do Benfica, a Fisioterapeuta, Beatriz Fernandes foi uma das figuras centrais da festa. A almeirinense foi mesmo chamada pela capitã de equipa para receber a Taça das mãos do representante da Federação e da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.

Numa partida disputada no Pavilhão Alfredo Bento Calado, frente à formação do Stuart HC Massamá (eliminou o CH Carvalhos na meia-final), as encarnadas foram sempre superiores e não deixaram fugir um título – mais um! – que vem direitinho para as vitrinas do Museu Benfica – Cosme Damião.

Rute Lopes (2’) e Macarena Ramos (17’, gp) fizeram os dois golos da primeira metade do desafio.

Macarena (24’, gp) dilatou na segunda metade, com o adversárioa reduzir para o 3-1, aproveitando a desvantagem numérica do Benfica devido à exclusão de Rita Lopes.

Aos 32’, novo golo das águias, com Marlene Sousa, a marcar de livre direto, resultante da 10.ª falta das adversárias. A três minutos do final, a mesma atleta bisou e sentenciou o marcador num 5-1.

Texto: O Almeirinense com slbenfica.pt