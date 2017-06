Políticos com jeito para o futebol

Filipe José Palma, Pedro Ribeiro e Paulo Caetano mostraram, no dia 3 junho, dotes de futebolista no final da inauguração do Bairro ANCOFA. A requalificação do espaço inclui o campo de futebol de cinco com relva sintética e o vogal executivo do Programa Operacional Regional do Alentejo – INALENTEJO, Pedro Ribeiro e Paulo Caetano mostraram alguns atributos para o futebol.

Filipe José Palma, que chegou ser federado em futebol e ténis de mesa, foi dos três o que mais remates fez à baliza e com êxito. O convidado para a inauguração marcou de pé direito, pé esquerdo e até de trivela.

Pedro Ribeiro, antigo praticante de basquetebol, conseguiu marcar um golo depois

de diversas tentativas. Paulo Caetano, antigo central da Académica Santarém, U. Santarém, Fazendense e Abitureiras, mostrou que a lesão grave que o afastou do futebol de 11 aos 27 anos já lá vai. Marcou e deu a marcar…

Mesmo com fato e sapatos, os políticos mostraram ter algum jeito … no entanto o fôlego acabou depressa.