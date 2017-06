Débora d’Oliveira arrasa no Just Duet e passa à próxima fase

Débora D’Oliveira passou à próxima fase do concurso musical da estação de televisão SIC – Just Duet. A almeirinense interpretou o tema “ One Sweet Day” de Mariah Carey e Boyz II Men em dueto com Joana, que terminou a participação no programa no passado domingo, dia 4 de junho.

Débora, de 24 anos, conquistou mais uma vez o júri composto por Paulo de Carvalho, AGIR, Héber Marques e Gisela João, que tecerem variados elogios à jovem, destacando o facto de nunca ter desafinado durante toda a canção, o que lhe valeu a passagem à próxima fase em detrimento da companheira de dueto.

Antes de subir ao palco, Débora d’Oliveira, dizia que a participação neste programa era para “mostrar ao mundo aquilo que eu mais gosto de fazer”. A jovem Jurista Estagiária de Advogado revelou ainda como descobriu o gosto pela música numa festa de natal, “pediram para cantar e acabei por descobrir que até sabia qualquer cantar coisa e depois apaixonei-me”.

No final da atuação a almeirinense não deixou de dizer que a passagem à próxima fase foi um dos momentos mais felizes da sua vida.

O programa ocupa o horário nobre da SIC aos domingos e é possível acompanhar a prestação de Débora. O vencedor do programa terá a oportunidade de gravar um disco em dueto com um dos jurados.

Pode ver ou rever a atuação de Débora d’Oliveira aqui