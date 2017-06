Obras no antigo IVV vão custar dois milhões de euros

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, revelou na reunião de Câmara desta segunda-feira, dia 5 de junho, que as obras de remodelação das antigas adegas do IVV vão custar dois milhões de euros. O edifício custou aos cofres da Câmara 286 mil euros.

O projeto para o novo espaço, que conta com milhares de metros quadrados, será utilizado como espaço multiusos para ser ocupado por diversas associações, entidades e pessoas. Será agora elaborado o projeto de transformação do espaço que já tem garantida a verba através de fundos comunitários, cerca de 300 mil euros.

O Presidente da Câmara Municipal, Pedro Ribeiro acredita que este “não é um projeto para este executivo” mas reitera que “as oportunidades devem ser aproveitadas independentemente de quem inaugurará a obra”. “Só assim podemos programar o futuro”, conclui.

O antigo IVV era um desejo antigo do Município e da população teve uma negociação longa do espaço, que começou em 2014, com propostas de venda acima dos 400 mil euros, tendo a última proposta da Câmara Municipal ficado situada no valor de 310 mil euros.