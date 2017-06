Alunos da Escola Marquesa de Alorna fecham ano com Baile de Finalistas

No próximos dias 11 e 12 de junho vai realizar-se o baile de finalistas do 9º e 12º ano na Quinta da Feteira, em Almeirim. A Associação de Estudantes da Escola Secundária Marquesa de Alorna, agendou para dia 11 de junho o baile de finalistas do 9º ano e dia 12 de junho o baile do 12º ano.

O presidente da Associação de Estudantes, Tiago Veríssimo, esclareceu que “no ano letivo 2015/2016 o baile marcou pela positiva e, este ano, os alunos finalistas e seus convidados podem contar com um evento cheio de glamour, diversão e alegria”.

No evento dá-se ainda a entrega de prémios Rei e Rainha ESMA 2016/2017 como é habitual no final de curso.

Tiago Veríssimo deixou ainda um agradecimento ” a todos os alunos que de alguma forma colaboraram com a Associação de Estudantes, porque por detrás do nosso grande sucesso está uma grande equipa! Obrigado!”

A Associação de Estudantes agradece às empresas envolvidas pelo facto de terem proporcionado o evento aos alunos mais desfavorecidos.