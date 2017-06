Associação Alzheimer Portugal alertou crianças de Almeirim para a doença

O Núcleo do Ribatejo da Alzheimeir Portugal concretizou no passado dia 31 de maio, a realização do Projeto “A KELEMBRA ESQUECEU”, no Centro Escolar dos Charcos, em Almeirim. Participaram no projeto cerca de 47 crianças, de duas turmas do terceiro ano de escolaridade.

Em duas sessões, o núcleo, procurou alertar as crianças para a doença de Alzheimer e para a importância dos afectos e laços familiares. A sessão final contou com a exposição dos desenhos elaborados pelas crianças e que ilustraram a doença. A exposição com uma tela alusiva à história, bem como, a oferta de um bloco de notas com a capa do livro da história “ A KELEMBRA ESQUECEU” e, por último, houve um lanche com todos os presentes com um bolo alusivo à história.

A partir do livro, a Alzheimer Portugal quer sensibilizar os mais novos para a doença, passando uma mensagem destigmatizante da mesma às crianças do concelho de Almeirim, provavelmente muitas delas futuras cuidadoras de familiares com esta patologia.

A verdadeira essência deste projeto é a prevenção, informação, sensibilização e desconstruir crenças sobre a doença de forma a que no futuro estas crianças cuidem das pessoas com demência com afeto, sensibilidade e compaixão.

O Projeto “ A KELEMBRA ESQUECEU” só tem sido possível com a colaboração de diversas pessoas e entidades, aos quais a Alzheimer Portugal agradece reconhecidamente.