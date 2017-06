Concelho de Almeirim com temperaturas altas nos próximos 10 dias

As temperatura máximas no Concelho de Almeirim vão estar acima dos 30 graus celsius, nos próximos dez dias. Na quarta-feira, dia 7 de junho, a região de Almeirim notará uma subida de nove graus celsius em relação ao dia de hoje, prevendo-se uma temperatura máxima de 37 graus.

Apesar da subida acentuada da temperatura na próxima quarta-feira, durante a semana prevêem-se algumas oscilações apesar de os termómetros nunca baixarem dos 30 graus celsius, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os raios Ultra Violeta, para esta quarta-feira, estão no nível 10 pelo que são recomendadas medidas preventivas contra o sol.

De dia 8 até dia 15 de junho as temperaturas máximas vão variar entre os 30 e os 35 graus celsius. A temperaturas mínimas vão fixar-se entre 16 e 17 graus celsius.