Funeral do responsável da contabilidade da Câmara está marcado

O corpo do responsável do departamento de contabilidade da Câmara Municipal de Almeirim chega na quarta-feira. dia 7 de junho, perto das 13h a Paço dos Negros e sai da casa mortuária às 17h. O funeral está marcado para as 17h30.

João Rui Evangelista morreu esta segunda-feira de manhã, dia 5 de junho, vítima de morte súbita.

O funcionário do Município de Almeirim tinha tido uma dor forte no peito e do Hospital de Santarém foi transferido para Santa Marta, onde hoje veio a falecer.

João Rui Evangelista é natural de Paço dos Negros, concelho de Almeirim e deixa uma filha menor. Era funcionário da Câmara Municipal de Almeirim há 20 anos, tendo entrado como economista.

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, já manifestou a sua consternação pela perda do funcionário: ” Em meu nome e em nome da Câmara quero deixar as condolências publicas à família do Dr. João Rui Evangelista nosso funcionário e chefe da contabilidade.”

O executivo aprovou na reunião de Câmara desta segunda-feira, dia 5 de junho, um voto de pesar pela morte do funcionário João Rui Evangelista.