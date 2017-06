Adega de Almeirim lança nova imagem do Planície e volta às promoções nas praias portuguesas

A Adega Cooperativa de Almeirim lançou recentemente uma nova imagem do vinho Planície Branco e Tinto. O vinho Planície Branco recebeu recentemente a medalha de prata no Concurso de Vinhos de Portugal.

Segundo a Adega de Almeirim este novo rótulo tem um design criado à medida e inspirado num nome tão suave como “Planície”.

À semelhança do ano passado a cooperativa almeirinense vai fazer promoção pelas praias portuguesas e quem visitar o ponto de referência terá direito a um refresco. A Adega de Almeirim está nos dias 17 e 18 de junho em Peniche; 1 e 2 de julho em São Martinho do Porto; 15 e 16 de julho Nazaré; 29 e 30 de julho na Costa da Caparica; 12 e 13 de agosto na Foz do Arelho e 26 e 27 de agosto na Figueira da Foz.