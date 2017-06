O estádio Municipal de Almeirim recebeu, esta segunda-feira, dia 5 junho, o primeiro treino de Futebol Feminino no União Futebol Clube Almeirim. No treino apareceram 18 meninas “o que demonstra bem que as meninas também gostam de jogar futebol”, diz o clube.

Na próxima quinta , pelas 19h, realiza-se o segundo treino no relvado do Estádio D. Manuel de Mello.