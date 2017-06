Nélio Lúcio, antigo guarda-redes do Grupo Desportivo Raposense, morreu vitima de doença prolongada.

Nélio jogou dois anos no Raposense e era “amigo do seu amigo e um ser humano fantástico”, diz António Nunes. O antigo dirigente do clube acrescenta que “tinha os seus defeitos assim como as suas qualidades, ou seja um ser humano normal só lhe conheci um defeito que não é defeito benfiquista ferrenho”.