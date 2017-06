Atropelamento provoca ferido junto ao Jardim da República

Um ferido ligeiro é resultado de um atropelamento esta sexta-feira, dia 9 de junho, na passadeira junto ao Jardim da República, em Almeirim. O acidente ocorreu pelas 12h00.

A idosa que ia a atravessar a passadeira no cruzamento que liga a estrada nacional nº118 à estrada nacional nº114, foi transportada para o Hospital Distrital de Santarém com ferimentos considerados leves.

No local estive a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém e os Bombeiros Voluntários de Almeirim com seis elementos apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.