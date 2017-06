João Fragoso homenageado com Torneio

No próximo domingo, dia 11 de junho, realiza-se o Torneio João Fragoso, organizado pelo U. Almeirim no escalão de sub-13. O torneio decorre das 9h até às 18h no Estádio Municipal de Almeirim e participam U. Almeirim, Sacavenense, NS Rio Maior, Sanjoanense, Alenquer e Benfica e U. Leiria.

João Fragoso morreu no dia 11 de maio de 2016, vítima de ataque cardíaco fulminante. O chefe dos Escuteiros de Almeirim e do União de Almeirim ainda chegou a ser transportado de urgência para o Hospital de Santa Marta em Lisboa, mas viria a falecer pouco depois. João Fragoso comemorava nesse dia o seu 43° aniversário.